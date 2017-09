Stephen Palladino, l artista che disegna sui finestrini degli aerei

Quando stai affrontando un lungo viaggio in aereo cosa fai per passare il tempo? Alcuni dormono, altri leggono e altri ascoltano la musica. Stephen Palladino, artista newyorkese di fama internazionale, si dedica invece a qualcosa di più originale: disegnare sui finestrini. Lo trova un passatempo molto divertente per se stesso ma anche per i passeggeri, che ad opera compiuta non possono fare a meno di scattare una foto al disegno.