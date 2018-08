Spagna, Aiuto, c è una tigre sotto l albero : e la polizia trova... un peluche

Una scherzo di cattivo gusto che ha messo in allerta la polizia locale di Murcia, in Spagna, avvertita dalla telefonata di un residente di Sangonera de la Seca. L'uomo segnalava la presenza di una tigre tra gli alberi d'olivo, in campagna. Così scattava immediatamente la caccia al felino anche con il supporto delle guardie zoologiche. Ma, una volta avvistata, ecco la sorpresa: la tigre è... immobile. All'agente, quindi, non resta che prendere per la collottola un peluche a grandezza naturale: allarme rientrato e foto-ricordo di rito. Ora il pupazzo è la mascotte del commissariato