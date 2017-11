Sedili del bus scambiati per burqa: la bufala ora corre in Rete in versione italiana

Sono passati pochi giorni dall'epic fail di un gruppo norvegese di estrema destra che ha postato una foto di una serie di sedili neri di un bus scambiandoli per donne in burqa, con tanto di commenti indignati. E qualcuno in Rete ha già pensato bene di riprendere l'immagine e trasformarla in una fake news tutta all'italiana. Il bus è diventato un mezzo di Oristano e i sedili sono ancora donne velate. Che sia frutto di qualcuno che è cascato con entrambi i piedi nello stesso errore dei norvegesi, o che si tratti di un messaggio in malafede contando sulla poca avvedutezza di molti utenti, non è chiaro. L'ipotesi più accreditata in realtà è quella di una presa in giro, come farebbe pensare il congiuntivo fantozzianamente sbagliato. Ma si può già immaginare che quell'immagine sarà presa sul serio e girerà per giorni, con tanto di codazzo di commenti indignati.