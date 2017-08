1 di 12 Dal Web

Scatti dal cielo, le più belle foto dall'aereo premiate dal concorso "Dronestagram"

Natura, persone, città. Un campo fiorito di lavanda in Provenza, un giocatore sdraiato ai margini di un campo da tennis, una delle tante giungle di cemento nel mondo. Dronestagram ha proposto per il quarto anno il concorso delle foto più belle scattate dall'aereo, divise in tre categorie. E ha premiato le più belle, postate via Instagram. Aggiungendo un quarto "capitolo", quello della "creatività. Ecco le immagini scelte Primo premio - Natura - Un campo di lavanda in Provenza