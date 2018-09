Sabaudia, regala 1250 rose alla fidanzata: una per ogni giorno d amore

Milleduecentocinquanta rose rosse. Una per ogni giorno vissuto insieme. E’ il gesto d’amore pensato da Devid, gestore di un cocktail bar di Sabaudia, per la sua fidanzata Raffaella. Come riporta Il Gazzettino, i due stanno insieme da quattro anni, ma di recente un litigio li ha allontanati. Ora che si sono riappacificati, Devid ha voluto stupire la sua fidanzata, facendo realizzare dal suo fioraio di fiducia (Angelo Pilati) una composizione da record. Le rose, arrivate appositamente dall’Olanda, sono state "incasellate" all’interno di un cesto di legno di 6 metri quadri di superficie dotato di rotelle. Un regalo davvero speciale, costato almeno 3mila euro. Raffaella ha trovato il gigantesco "bouquet" di rose sulla soglia di casa ed è rimasta a bocca aperta. Non è forse il sogno di ogni donna?