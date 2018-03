clicca per guardare tutte le foto della gallery

Il Lesotho Legend, un enorme diamante da 901 carati è stato venduto al prezzo record di 32 milioni e mezzo di euro, il più alto per carato mai pagato al mondo. Scoperta nella miniera africana di Letseng, in Lesotho, la pietra è andata all'asta in Belgio il 12 marzo.