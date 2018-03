Pompiere con la passione del Signore degli Anelli mette in vendita case hobbit

Un pompiere con la passione per Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit ha trasformato in realtà la possibilità di vivere nella Terra di Mezzo. Matt Wright, 32enne inglese, ha costruito nel suo giardino la prima casa hobbit che usa come bar all'aperto. Visti i riscontri positivi ottenuti ha ora deciso di aprire un'impresa commerciale per costruire e vendere case hobbit. Il prezzo base è di 9mila euro ma può arrivare fino a 56mila. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News