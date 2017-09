Per il 27enne Jan Michalov gli allenamenti non sono, è davvero il caso di dirlo, mai un peso, soprattutto se deve sollevare due donne di 50 chili. Il culturista, originario della Repubblica ceca e campione per diversi anni nella sua categoria, alla vigilia della sfida non aveva nascosto le sue perplessità: il problema, infatti, era sollevare le persone senza farle del male. Il modo escogitato dal 27enne sembra, alla fine, il migliore.