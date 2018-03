Pannelli di cemento stampati in 3D, la casa low cost che si costruisce in 24 ore

Una casa di 60 metri quadrati in 24 ore: è il progetto rivoluzionario lanciato da Icon, una startup di Austin, Texas, che ha sviluppato l'idea attraverso un programma di stampa in 3D che potrebbe permettere di risolvere la fame di abitazioni nelle aree più povere del mondo. La società già progetta di realizzare 100 nuove case, in cemento, per i senzatetto del Salvador nei prossimi 18 mesi e spunta anche un progetto per realizzare addirittura abitazioni in vista di una colonizzazione dello spazio, a cominciare da Marte. Una casa costruita come Icon ha pianificato costerà circa 10mila dollari, ma questo prezzo potrebbe scendere addirittura a 4mila. L'idea è stata esposta da Icon al SXSW festival e potrebbe risolvere l'emergenza abitativa, che interessa nel mondo oltre un miliardo di persone.

FOTO@Ferrari Press/IPERPRESS News