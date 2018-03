Palermo, le spettacolari immagini della nave da crociera tagliata in due

Uno scafo alto otto piani tagliato in due per essere allungato di 15 metri: è la spettacolare operazione di ingegneria navale messa in atto nel porto di Palermo sulla nave da crociera Silver Spirit. L'obiettivo è quello di incrementare la capacità dei passeggeri entro il 6 maggio, data in cui il natante partirà da Roma per una crociera di sette giorni verso Barcellona. Al termine dei lavori, la Silver Spirit arriverà a misurare 210 metri, l'equivalente di due campi da calcio, per un costo totale di oltre 57 milioni di euro.



FOTO©Silversea/IBERPRESS News