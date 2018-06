Nazioni... dell altro mondo: una mappa rivela le traduzioni letterali dei nomi degli Stati

Molta gente dirà di non aver mai sentito parlare della "terra dei tanti conigli", del "luogo dei melograni" o dello "Stato dell'ippopotamo". E se vi dicessimo che si tratta di Spagna, Grenada e Mali? Una mappa ha raccolto le traduzioni letterali dei nomi di tutte le nazioni del mondo, rivelando legami sorprendenti con i primi insediamenti umani e con le colonizzazioni. Molti luoghi europei richiamano, ad esempio, le piste e le strade percorse, mentre in Asia si fa spesso riferimento alla ricchezza culturale dei popoli. Per quanto riguarda l'Africa, la maggior parte dei nomi degli Stati provengono dalla loro storia coloniale. In Sud America, invece, sembrano contare di più le caratteristiche geografiche dei luoghi.



FOTO©Credit Card Compare/IBERPRESS News