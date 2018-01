Natività formato micro, ecco il presepe più piccolo del mondo

Il presepe più piccolo del mondo passa... per la cruna di un ago. Un gruppo di ricercatori dell'Università tecnica Gediminas di Vilnius, in Lituania, ha stampato in 3D quindici statuine in scala nanometrica (300 micrometri) che potrebbero essere comodamente posizionate su un singolo ciglio umano. Del resto il nome del progetto dice già tutto: NanoJesus. E infatti il bambinello Gesù è più piccolo di una cellula umana. L'opera ha richiesto un lavoro di ben tre mesi. Una parte della micro Natività, che è in attesa di conferma da parte del Guinness dei Primati, è stata regalata a Papa Francesco.