Mimi Choi, artista del make up: ecco le incredibili illusioni ottiche

Un'artista del make up ha lasciato a bocca aperta tutti i suoi followers su Instagram con effetti di autentica illusione ottica. Mimi Choi, 31enne canadese, è una delle più famose professioniste "del trucco" ed è in grado di trasformare le facce delle persone in autentiche opere d'arte senza utilizzare alcun ritocco digitale. Mimi è anche una straordinaria disegnatrice ma è il suo lavoro su spose e modelli ad averla rivelata al grande pubblico. Tra le "opere" più strabilianti vi è sicuramente la testa con più occhi, un autentico capolavoro di illusione ottica.