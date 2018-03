Milano, spunta un misterioso Like gigante

Un #likeGigante a #Milano che dice "L importante nella vita è avere Like". Tutti votano no...ma poi la realtà è forse un'altra? Ci sarà lo zampino di @MaurizioCattela per questa opera d arte visto che non è nuovo a mani giganti e dita alzate? 🤣😂 pic.twitter.com/wtd95OVfiP

Ti svegli una mattina è ti trovi un #LikeGigante e in piazza... Dopo Cattellan in Piazza Affari, il #Pollicione di un anonimo in Piazza XXV aprile “l’importante nella vita è avere like” #ad #Milano #SaturdayMood #Artsy #ContemporaryArt #UrbanArt #UrbanExplorer #StreetPhotography pic.twitter.com/bHxROzHV2t

È giallo a Milano per la comparsa inattesa di una installazione in piazza XXV Aprile, proprio sotto Porta Garibaldi, a pochi passi dal modaiolo corso Como e dal nuovo polo di Piazza Gae Aulenti. Si tratta di una imponente scultura bianca che raffigura il Like di Facebook in versione 3D e mastodontica. Incisa sulla struttura la scritta: "L'importante nella vita è avere Like". Alla sua base è stato posizionato un pannello interattivo che invita a esprimere il proprio consenso o dissenso, con un pollice su o un pollice giù. Con l'hashtag #Likegigante, gli utenti del web si sono sbizzarriti a formulare ipotesi su cosa sia: guerilla marketing, arte post moderna, una riproduzione in scala della famigerata mano gigante di Gianni Morandi, polemica contro l'azienda di Mark Zuckerberg, coinvolta nel Datagate che tocca la Cambridge Analytica? Al momento l'indiziato numero uno è Maurizio Cattelan, il provocatorio artista che aveva in passato scagliato un meteorite su un Papa e piazzato un dito medio, proprio di pietra bianca, di fronte alla sede di Piazza Affari, anche in questo caso nel cuore del capoluogo lombardo.