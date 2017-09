Marina Amaral colora la storia

Come si può pensare scambiare una foto scattata nel 1865 per una di soli 20 anni fa? Questo è ciò che è successo in Inghilterra, dove BBC News ha condotto un esperimento tra la popolazione, mostrando delle foto di personaggi storici rese a colori dall'artista brasiliana Marina Amaral. "Un giorno ho deciso di combinare assieme le mie passioni per la storia e le mie capacità con Photoshop - ha dichiarato Marina Amaral -, e la combinazione che ne è scaturita è stata magica. Colorando le fotografie in bianco e nero, le ho rese più realistiche, riconoscendone il valore che sta dietro ogni immagine, rispettandone e preservandone comunque le storie che ci sono dietro questi scatti. Con il colore si possono ammirare con più attenzione alcuni dettagli, mantenendo però l'essenza delle foto stesse". "Dietro ogni foto - ha aggiunto Amaral - c'è uno studio lungo e approfondito: ho coinvolto degli esperti per riprodurre fedelmente i colori originali e le atmosfere". Tra i soggetti ritratti, il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy, Anna Frank, Albert Einstein e l'attore James Dean. FOTO©Marina Amaral