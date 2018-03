Studentessa di origine londinese, Alice Hochfeidt ha un hobby molto particolare: truccarsi come una bambola di porcellana. Ma a causa della sua timidezza e della sua ansia, cosciente che il suo look possa attirare troppa attenzione, rifiuta di mostrarsi di persona in pubblico: condivide però le sue fotografie e i suoi video sui social network. In particolare su Instagram, dove ha oltre 22mila follower.