Lucia, la bambola in carne e ossa

Ha sempre avuto una passione per le mode alternative, adeguando di volta in volta il suo look. Lucia, una svedese di 20 anni, dopo aver attraversato una fase "emo" con gusto per le atmosfere gotiche, ha deciso infine di guardare al Giappone. La sua immagine, ora, è quella di una bambola ma in carne e ossa: truccatissima e tirata a lucido. "Mi piace vestire, truccarmi e fare un sacco di foto da caricare sui miei social media. Il mio messaggio - racconta - è provare nuove cose e fare ciò che piace e non importa se le persone ti giudicheranno".