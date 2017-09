Londra, Banksy celebra Basquiat: apparsi due nuovi murales

Originale omaggio di Banksy a Jean Michel Basquiat. Due nuovi murales sono apparsi sul Barbican Centre, a Londra, dove è in programma una mostra dedicata al pittore americano scomparso nel 1988. Il celebre writer inglese, di cui non si conosce l'identità, ha confermato la paternità dei graffiti su Instagram, presentandoli come una "collaborazione a distanza" con il collega. Il primo disegno mostra una ruota panoramica, il secondo un ragazzino perquisito dai poliziotti. In entrambi i casi, si tratta di allusioni allo stile e alle opere di Basquiat: il ragazzo rimanda al famoso dipinto "Boy and Dog in a Johnnypump"; la ruota alla corona, uno dei simboli più frequentemente utilizzati dall'artista