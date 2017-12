Le principesse Disney versione fashion: ecco come sarebbero in copertina sulle riviste di moda più trendy

Il Trono di spade si trasforma nel "Gioco dei Troni" con la regina cattiva di Biancaneve accanto alla regina di ghiaccio Elsa di Frozen; la Bella addormentata è la fashion testimonial Aurora, che posa accanto al fidanzato Philip; Biancaneve diventa l'icona moda un po' conturbante nel segno della "dark fantasy". E via così, su immaginarie cover di Vanity Fair, Vogue, Elle, Bazar in un mondo nel segno delle favole. Ecco come Gregory Masouras, digital artist, ha reinventato le principesse Disney ritraendole come reginette degli ultimi trend.