Le piscine più bizzarre del mondo

Per evadere dal caldo estivo, spesso si fa ricorso a un tuffo in piscina. Ma l'immagine "classica" dello specchio d'acqua rettangolare sembra ormai superata. In giro per il mondo, infatti, si stanno sempre più diffondendo delle strutture dal design singolare e bizzarro. Ad Orlando, in Florida, si trova ad esempio una piscina a forma di gelato mentre nelle Filippine ha destato particolare curiosità una struttura con l'aspetto di un piede. Tra le più suggestive vi è, senza dubbio, la piscina dalla forma di chitarra in Canada o quella dalla forma di pianoforte (con tanto di tasti) in Florida.