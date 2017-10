La Volpe a pedali di Cornaredo: 6mila chilometri in bici da Mosca alla Mongolia

Seimila chilometri in bicicletta dalla Russia alla Mongolia in due mesi: Rita Sozzi, 26 anni, insegnante e giornalista di Settegiorni nonché blogger di una "Una volpe a pedali", ha immortalato in dodici scatti per Tgcom24 la sua seconda impresa della vita. Dopo la pedalata Milano-Mosca in bici, l'intraprendente ciclista originaria di Cornaredo (Milano), ha portato avanti il suo viaggio, partendo dalla capitale russa, il 30 giugno, fino a Ulan Bator, capitale mongala. Un viaggio di due mesi, 200 chilometri al giorno in solitaria, immortalati scatto per scatto



(Le foto sono state selezionate e gentilmente concesse da Rita Sozzi)