Kim-Trump, un italiano aveva previsto tutto... con un copripiumino

Un imprenditore italiano aveva previsto tutto mesi fa, addirittura ad ottobre quando un evento simile era pura fantascienza. La storica stretta di mano tra Donald Trump e Kim Jong-un, era stata anticipata dall'imprenditore italiano Michele Cascavilla che aveva realizzato un copripiumino "celebrativo" con i due leader. L'idea è stata realizzata dal fondatore del marchio "Lenzuolissimi", autore anche di un libro "Le lenzuola del potere" con la prefazione di Silvio Berlusconi i cui diritti d'autore vanno in beneficenza a Vidas. "Il copripiumino non sarà in vendita - ha precisato l'azienda - e verrà spedito solo ai due presidenti come segno di pace". L'azienda di Cascavilla realizzò il copripiumino con impressi Silvio Berlusconi e Vladimir Putin, donato dall'ex Presidente del Consiglio al numero uno del Cremlino per il 65mo compleanno di quest'ultimo.