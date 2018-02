Kazakistan, la miss più votata è un uomo: la rivelazione fa il giro del web

Arina Aliyeva è stata la concorrente più votata nel concorso di bellezza online Miss Virtual Kazakistan, con oltre 2000 like. Peccato che fosse un uomo. Ilya Dyagilev, modello di 22 anni, ha rivelato che nelle foto di "Arina" in realtà c'era lui, truccato da donna, e ha dovuto rinunciare al premio. Il colpo di scena ha fatto notizia in tutto il mondo, anche per la spiegazione che Ilya ha dato del suo gesto: non una bravata, ma un modo per provare che essere belle non è difficile. "Molte ragazze – ha spiegato il modello – pensano che l'apparenza sia la cosa più importante e che essere belle sia un lavoro faticoso. Ma alle mie amiche ho detto che persino un uomo poteva essere considerato una bella donna. Così, ho semplicemente chiesto l'aiuto di un fotografo, un parrucchiere e un truccatore, e l'immagine di Arina era pronta".

Sui social network e sulla pagina del concorso, gli utenti hanno reagito con spirito alla trovata di Dyagilev; tranne qualcuno, che è rimasto indispettito perché l'ha interpretata come un tentativo di barare. Alla fine, il titolo di Miss Virtual Kazakistan è stato assegnato alla seconda più votata, Aikerim Temirkhanova, che ha ricevuto 1975 like.