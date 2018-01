Inward, quando i murales salvano le periferie

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ridare vita alle periferie e ai quartieri più depressi delle città italiane grazie alla street art. E' l'idea che sta alla base di Inward, il progetto di riqualificazione urbana che attraverso i murales vivifica zone lasciate al bianco e nero e grigio dei caseggiati coinvolgendo gli abitanti: famiglie, bambini e anche migranti. Inward è partita da Napoli est colorando il Parco Merola, ribattezzato ora come Parco dei murales, e sta allargandosi con lavori a Palermo, suo il murales di Falcone e Borsellino, o quello realizzato a Reggio Calabria che rappresenta una donna africana, contro ogni forma di razzismo.