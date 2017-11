Indonesia, a Bali il miglior hotel del mondo tra la giungla e l oceano cristallino

Un lussuoso resort indonesiano situato a Bali è stato nominato per il secondo anno consecutivo il miglior hotel del mondo. Non è difficile capire il motivo: 33 ville indipendenti, 560 ettari di giungla e spiaggia in riva al mare, costruito interamente con materiali ecologici e una suggestiva vista sull'oceano cristallino, perfetto per lo snorkeling. Con una somma minima di 900 euro a notte gli ospiti possono godere di questo paradiso naturale in piena privacy e totale relax. Altro fattore da considerare, la calorosa popolazione locale: "Saranno sempre nei nostri cuori e nell'anima", ha scritto una famiglia che ha soggiornato nell'hotel.



FOTO©Nihi Sumba Island/IBERPRESS***