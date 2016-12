7 di 18 IberPress

IberPress

In giro per il mondo tra pericoli evidenti e segnalazioni assurde

All'ingresso di un parco giochi per hockey da ghiaccio Per favore ricordatevi: 1) Qui ci sono bambini 2) Questo è un gioco 3) I genitori dovrebbero tifare per tutti 4) Gli arbitri sono esseri umani 5) Voi e i vostri figli non giocate per i Blackhawks (importante squadra di hockey)