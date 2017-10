In giro per il mondo a rappezzare muri con i mattoncini Lego: ecco la missione dello svedese Jan Vormann

Da New York a Taipei, da Parigi a Venezia: a ogni angolo spuntano muri "rappezzati" con i mattoncini Lego. Perché dove ci sono crepe e lesioni dal 2007 interviene l'artista svedese Jan Vormann a mettere una toppa. Così nella sua valigia da giramondo non mancano gli attrezzi del mestiere: i famosi mattoncini colorati a incastro. Per esterni, ma anche per interni



(Foto tratte dal sito dell'artista Jan Vormann)