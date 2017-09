Il pilota si fa i selfie fuori dal finestrino: è un fotomontaggio

Più di 56mila followers non si conquistano facilmente. Lo sa bene Pilotganso, un pilota che posta le proprie foto mentre si sporge dal finestrino di aerei in volo. Molti utenti hanno criticato il suo comportamento pericolosissimo, ma sono cascati nel suo tranello.



A ben guardare, infatti, in un'immagine le lenti colorate di Pilotganso riflettono quelle che sembrano essere delle ombre su una pista e non il cielo come invece dovrebbe essere. Per rassicurare tutti e per mettere fine alle polemiche, lo stesso pilota ha commentato che si tratta di fotomontaggi.