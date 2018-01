Il mattoncino Lego compie 60 anni

Sessanta anni fa la semplice idea di aggiungere dei piccoli tubi all’interno di mattoncini cavi in plastica, diede vita ad uno dei giochi più conosciuto al mondo: il mattoncino Lego. Da quel momento, i set Lego sono sempre stati legati alla gioia di costruire, dando la possibilità a ogni bambino di dar forma alla sua fantasia grazie a un gioco completamente innovativo. Nonostante il gruppo Lego abbia iniziato a produrre mattoncini in plastica sin dal 1949, il mattoncino come lo conosciamo noi nacque 9 anni dopo, nel 1958. Ci vollero diversi anni d’iterazioni prima di arrivare a ottenere la forma che è divenuta un’icona, che non è cambiata significativamente.