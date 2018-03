I napoletani bocciano la pizza di Carlo Cracco: cara e lontana dall originale

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La pizza di Carlo Cracco non riceve il beneplacito dei napoletani, almeno su Twitter e Facebook. Diversi utenti dei social network hanno bocciato la versione della pizza proposta dal famoso chef nel suo nuovo ristorante milanese in Galleria Vittorio Emanuele. Troppo cara dicono alcuni, lontana dall'originale secondo altri. In attesa della replica dell'ex giudice di Masterchef, il verdetto dei partenopei è piuttosto spietato.