Hollywood, la superfan di Barbie si costruisce la casa nel nome del suo mito

Per lei la passione per Barbie è diventata uno stile di vita. Tanto che Azusa Sakamoto, 36 anni, ha speso 80mila dollari per trasformare l'appartamento in cui vive in un vero e proprio "tempio di Barbie". In una cucina rosa, in un appartamento rosa, la superfan di Barbie, tutta in rosa, cucina delle uova, naturalmente, rosa. Azusa adora Barbie. E ha collezionato una serie di Barbie il cui valore è stimato intorno agli 80mila dollari. Ogni angolo dell'appartamento, nella zona ovest di Hollywood, è stipato di Barbie e di memorabilia a lei legate. E la superfan, che lavora come nail artist, ha personalizzato il suo arredamento in modo che ogni cosa, dal frigorifero fino al bollitore, sia tutto ispirato alla figura di Barbie.