Halloween, quando la zucca si trasforma in opera d arte

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Halloween è la notte "delle streghe", ma anche delle zucche che appaiono nelle case di tutto il mondo con il classico ghigno malefico. Negli Stati Uniti, però, c'è un vero e proprio artista che ha fatto fortune con la passione dell'intaglio. Alex Wer, noto anche come The Pumpkin Geek, riesce a ricreare nelle zucche il volto di artisti e personaggi cinematografici come Freddy Krueger o Spiderman. Tra le sue opere più apprezzate vi è sicuramente la rappresentazione di una battaglia galattica del film Star Wars.