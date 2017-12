Giulianova, ritrovata Letizia: a lei era destinata una dedica di 50 anni fa su un vecchio libro

Ricerca conclusa: Letizia di Giulianova (Teramo) è tornata in possesso di quel libro che le era stato regalato nel giorno del suo 16esimo complenno, il 1° marzo 1964, e che era finito in un'altra casa. La ricerca via social di Francesca Farruggia, colei che era diventata la nuova proprietaria del volume, rilanciata da Tgcom24, ha portato in poco tempo al raggiungimento dell'obiettivo. Grazie alla serie di condivisioni dell'articolo su Facebook, infatti, la nipote della donna ha contattato Francesca e ha permesso l'incontro per la restituzione dell'antico dono. "Letizia abita vicino casa mia - racconta Francesca Farruggia a Tgcom24 - e ricordava che quel libro, donato, un po' a malincuore, al mercatino natalizio dei bambini, su richiesta della nipote alla quale non aveva saputo dire di no, era stato acquistato da me. E' stata felice di riaverlo". Una foto-ricordo per immortalare la riconsegna