Girare il mondo in 80 giorni... su una Vespa: il sogno di un 41enne bavarese

Markus Mayer, giornalista 41enne bavarese, ha lasciato il lavoro e la casa per realizzare un suo grande sogno: girare il mondo in 80 giorni a bordo di una Vespa. Attraverserà 17 Paesi diversi di tre continenti e percorrerà oltre 24mila chilometri. "Il mio 42esimo compleanno sarà in Mongolia", racconta descrivendo l'itinerario di viaggio. La partenza è in programma per il 30 giugno da Madrid. Quando tornerà Markus vuole cambiare mestiere e vivere in camper.