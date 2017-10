Giappone, mega sculture di paglia di riso esposte in un festival

La paglia di riso, che in Giappone si chiama "wara", non viene scartata. E' utilizzata come mangime per animali e per stabilizzare il terreno nelle zone costiere. Ma viene anche sfruttata da alcuni artisti che creano gigantesce sculture. Tanto che è stato persino creato il Wara Art Festival. La manifestazione è nata nel 2008 quando la comunità agricola di Niigata ha proposto l'idea alla Musashino Art University per avere una direzione creativa. Da allora, gli studenti sono chiamati a progettare e costruire nuove sculture ogni anno.

FOTO©Wara Art Festival