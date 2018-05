Francia, bottiglia di vino risalente a Luigi XVI venduta a 103mila euro

Direttamente dai vigneti del rurale Giura dell'epoca di re Luigi XVI arriva la bottiglia di vino "Vin Jaune" battuta all'asta per 103.700 euro. La vendita all'incanto di questa e altre due bottiglie della stessa annata (e cioè del 1774 e vendute a 76.250 e 73.200 euro) è andata in scena ad Arbois, comune nel dipartimento del Giura, nella regione della Borgogna-Franca Contea. Le tre bottiglie- cimelio, che potrebbero essere le più antiche in circolazione, contengono un vino prodotto dall'enologo Arbois Anatoile Vercel (1725-1786) ed erano in possesso dei suoi discendenti. Gli acquirenti sarebbero canadesi