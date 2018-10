Fan del Signore degli Anelli si costruisce la casa di un hobbit

Fan del Signore degli Anelli, Jim Costigan si è costruito nel tempo libero quello che doveva essere un cottage ispirato a una casa degli hobbit. Ma in realtà il suo lavoro è finito per diventare una fedelissima riproduzione (in versione a risparmio energetico) dell'abitazione di Frodo, costruita con tecniche ecologiche nei boschi della città di Pawling, nello Stato di New York. Stessi colori, stesse forme e stesse misure della casa descritta da Tolkien e riprodotta nel film, l'abitazione è dotata di cucina, due stanze e due bagni, ed è progettata per poter rimanere efficiente anche con una manutenzione ridotta ai minimi termini.