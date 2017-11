Facce... da non credere: gli eccezionali capolavori di make up di Ines Kus

Facce tagliate, colorate, fatte a pezzi e strette in lacci all'inverosimile: sono i capolavori di make up realizzati dall'artista croata Ines Kus direttamente su se stessa. No, Photoshop non c'entra proprio niente: ogni opera nasce grazie al talento della truccatrice, che per ultimare alcuni dei suoi capolavori è arrivata a lavorare anche 12 ore consecutive. Un talento e anche una pazienza notevoli, che hanno fruttato a Ines un enorme successo sui social con decine di migliaia di follower. Il suo segreto? A suo dire il colore nero e l'utilizzo dei vestiti, che se ben calibrati possono produrre illusioni ottiche di sicuro impatto.