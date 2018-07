Emoji che passione: ogni giorno, tra Facebook e Messenger, ci si scambia oltre un miliardo e mezzo di faccine

Quanto è bello messaggiarsi con le emoticon. Nella giornata internazionale delle Emoji, che si celebra il 17 luglio, i dati dicono che questo particolare "linguaggio" viene utilizzato con frequenza in crescita esponenziale. Oggi esistono più di 2.800 emoji e, tra queste, 2.300 vengono utilizzate ogni giorno su Facebook. A testimoniare che un'immagine vale più di mille parole, oltre 900 milioni di emoji vengono inviate quotidianamente senza testo via Messenger. Su Facebook ogni giorno si utilizzano 700 milioni di emoji e il cuore nell'ultimo anno è stato utilizzato il doppio delle volte rispetto al precedente. Il giorno in cui ci si scambia il numero maggiore di emoji è Capodanno, quando le faccine e i simboli circolano in massima parte via Messenger. E in arrivo c'è una nuova funzionalità per le emoji: Facebook e Messenger offriranno infatti presto a tutti la possibilità di mostrare le loro faccine preferite incorniciate e come sfondo o tema del post.