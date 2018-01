clicca per guardare tutte le foto della gallery

Thailandia, Spagna, Nepal. Ekaterina Terenina, 24 anni, ex ballerina di un night club in Russia, ha deciso di prendersi una lunga pausa per poter girare il mondo. Con una particolarità: farsi immortalare nelle sue posizioni yoga. Contorsioni sexy di un corpo letteralmente snodabile e sullo sfondo viste mozzafiato.