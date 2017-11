E il Trump-pollo arriva davanti alla Casa Bianca: "Presidente, non fare il debole: pubblica i rendiconti fiscali"

Con la sua cresta dorata - pardon, con il suo ciuffo dorato, - e quell'aria un po' accigliata, dopo aver girato il mondo e aver sfilato perfino per le strade di Taiyuan durante il capodanno cinese per l'Anno del Gallo, l'installazione gonfiabile del documentarista 31enne Taran Singh Brar è arrivata davanti alla Casa Bianca. In onore del suo inquilino, il presidente Usa Donald Trump, "Chicken Don", per gli italiani traducibile come "Trump-pollo", è al centro dei selfie di turisti e curiosi. Il gigante d'aria di 7 metri è andato "di persona" a chiedere al diretto interessato in carne e ossa i suoi rendiconti fiscali ponendosi nell'Ellipse, l'enorme distesa verde dove si affaccia la dimora presidenziale. "Il messaggio principale - ha spiegato l'artista a Russia Today - è che il presidente è un leader debole e inefficace, come un pollo"