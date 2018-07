Décolleté prosperoso? Ecco il materassino per maggiorate

Décolleté prosperoso? In Gran Bretagna è in vendita un materassino con uno spazio incavo per appoggiare il seno, per stare comodamente sdraiate a prendere il sole al mare. E pensare che all'inizio era nato come un pesce d'aprile: per scherzo la compagnia di lingerie britannica ha detto di aver realizzato un materassino per le donne con il senso prosperoso. Inaspettatamente la notizia ha ricevuto diversi feedback positivi, così è stato realizzato davvero ed è ora in vendita a 25 sterline sul loro e-commerce.