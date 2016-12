12 di 21 Dal Web

Dalle uova quadrate alla caccia ai Pokemon La Rete cattura tutti i pesci d'aprile

Se il popolo nordcoreano si affligge per la messa al bando degli One Direction, gli altoatesini si mettono in fila per la pensione: "Tutti i cittadini quest'oggi potranno richiedere in anticipo quanto accantonato all'Inps per la loro previdenza". Lo scrive in prima pagina il quotidiano in lingua tedesca di Bolzano, Dolomiten. Il riferimento è allo scandalo delle pensioni d'oro, con i consiglieri regionali che si sono regalati cospicui anticipi sul loro vitalizio.