Dalla California arriva la mini roulotte: dormire all aperto non ha più limiti

Per tutti gli amanti dei viaggi on the road è stata creata la mini roulotte per dormire ovunque. Ora, grazie al lavoro di una compagnia californiana, chi ha sempre sognato di comprare un camper o una roulotte, senza poter però affrontare le spese, potrà realizzare il proprio desiderio con una spesa di 2.273 euro. La mini roulotte oltre a essere abbordabile di prezzo è facile da portare. E' alta 172 centimetri e larga 170 e grazie al design telescopico è allungabile fino a 223 centimetri, vi possono dormire tre persone e non è eccessivamente pesante (struttura in alluminio e vetroresina di 105 chili), oltre a poter trasportare tranquillamente fino a 68 chili aggiuntivi in transito. Con la mini roulotte le vacanze non finiscono mai.



FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News