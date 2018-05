Dai cartoni alla realtà: ecco J-Deite Ride, il transformer che da auto diventa un robot gigante

FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News



In meno di 60 secondi si trasforma da supercar sportiva a robot gigante alto quasi 4 metri. E' tutto vero: il transformer si chiama J-Deite Ride ed è stato sviluppato da una società giapponese, la Brave Robotics. Si tratta del primo robot transformer al mondo in grado di ospitare persone a bordo. Nella versione auto, i due passeggeri possono viaggiare fino a 60 chilometri orari. Quando si trasforma in un robot, invece, il viaggio si fa tanto incredibile quanto lento: per percorrere 100 metri il gigante ci metterà quasi un'ora.