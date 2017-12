Da Venezia all Uruguay, le mani giganti che sorreggono il mondo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Qualche mese fa un paio di mani giganti sono emerse dalle acque del Canal Grande di Venezia per "sorreggere" l'hotel Ca' Segredo. Nessuna magia: a realizzare l'opera è stato l'artista Lorenzo Quinn, con l'intento di sensibilizzare l'opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici e dell'innalzamento dei mari. Ma quelle di Venezia non sono le uniche: dalla scultura di Punta del Este (Uruguay) all'Holocaust Memorial di Miami, passando per la Grande Mano di Bandung (Indonesia), sono tante le super mani che sorreggono il mondo e che si fanno portatrici di messaggi importanti.