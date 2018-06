Costruire sedie... a morsi: ecco il designer di sgabelli che lavora il legno con denti e unghie

Perché usare pialla, sega e trapano quando hai denti e unghie? Dev'essere questa la considerazione da cui è partito il designer americano Nik Bentel, che ha progettato e creato uno sgabello senza utilizzare neanche uno strumento manuale. E fin dalle prime fasi di lavorazione: il giovane ha infatti usutilizzato i suoi denti e le sue unghie per graffiare il legno, finendo inevitabilmente con le gengive sanguinanti e le mani erano coperte di schegge. Per misurare le varie parti dello sgabello Nik ha fatto riferimento alla lunghezza del suo braccio e ha adoperato il suo pugno come martello. Per ultimare la sua "creatura", il designer ha impiegato cinque mesi.