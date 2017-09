Corea Nord, appello all Onu attraverso un opera di Land art

E' noto nel mondo per i suoi grandi ritratti eseguiti sulla terra. E ora l'artista Dario Gambarin si è voluto cimentare con la Land art per lanciare un messaggio all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite. L'opera, intitolata appunto "ONU", raffigura un gigantesco emblema dell'Onu con all'interno il simbolo della pace. "L’obiettivo - spiega l'autore - è quello di richiamare l’attenzione su quello che è, e deve essere, il ruolo di questa organizzazione: risolvere diplomaticamente le problematiche che stanno tenendo il mondo con il fiato sospeso, risistemando gli equilibri internazionali, in primis la questione della Nord Corea e del regime di Pyongyang, per evitare che scoppino conflitti ai quali difficilmente si potrebbe porre rimedio".