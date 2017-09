Un bimbo nordcoreano si addormenta alla scrivania e comincia a sognare di combattere gli americani. E' un cartone animato, forse realizzato negli anni Sessanta, ma tornato - non a caso - in auge in Corea del Nord proprio in queste settimane, segnate dalla forte tensione tra Washington e Pyongyang. Le matite si trasformano in missili da lanciare contro le navi Usa.