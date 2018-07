Come in un film: Padova loves Itala, Fotoromanzo d amore per una birra

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' nella Padova degli Anni Venti che si svolge la storia d'amore ispirata a una birra nata e cresciuta nel capoluogo veneto, Itala Pilsen. La vita e lo sviluppo di questa pils di puro malto viene raccontata in Fotoromanzo, il nuovo format che fa rivivere come in un film il marchio, il suo territorio e soprattutto la straordinaria avventura del suo fondatore: un personaggio che, dopo gli anni difficili della Grande guerra, volle regalare a Padova e ai suoi cittadini una birra di qualità superiore, dedicandola alla donna della sua vita. Quella birra nacque nel 1919, subito dopo il conflitto del 1915-18, e ancora oggi rende grande una città e la sua comunità.